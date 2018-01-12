В прокуратуре рассказали, каких дел в прошлом году расследовали больше всего

КИЕВ. 12 января. УНН. В течение прошлого года следователи органов прокуратуры расследовали 23,3 тыс. уголовных производств, подавляющее количество которых - о тяжких и особо тяжких преступлениях и других. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины, передает УНН.

"В течение 2017 года следователями Главного следственного управления и региональных прокуратур расследовано более 23 300 уголовных производств, подавляющее количество которых о тяжких и особо тяжких преступлениях, преступлениях, совершенных должностными лицами органов власти и местного самоуправления, преступлениях, которые вызывают большой общественный резонанс, в том числе коррупционного толка", - говорится в сообщении.

Сообщается, что за указанный период следователями региональных прокуратур завершено досудебное расследование по 11 108 уголовных производствах, следователями Главного следственного управления Генеральной прокуратуры - в 215 уголовных производствах.

Также на протяжении 2017 года следователями Главного следственного управления и региональных прокуратур в суд направлено 1 412 обвинительных актов, из которых 571 - о коррупционных правонарушениях (относительно 724 человек), 19 - о правонарушениях, совершенных в составе организованных групп и преступных организаций (в отношении 81 лица). Следователями Главного следственного управления Генеральной прокуратуры в суд направлено 72 обвинительных акта по уголовным производствах, 30 (относительно 42 человек) из которых - о коррупционных уголовных правонарушениях.

Напомним, полиция обнародовала данные о раскрытии убийств за последние 20 лет.