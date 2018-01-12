Цены на продукты: Нацбанк назвал лидеров подорожание в 2017 году

КИЕВ. 12 января. УНН. В 2017 году больше всего дорожали такие товары как баклажаны, арбузы и кабачки. Цены на них выросли в 2-3 раза. Соответствующие данные привел Национальный банк Украины в комментарии относительно уровня инфляции в 2017 году, передает УНН.

В частности, по информации НБУ, в 2017 году баклажаны подорожали на 207%, арбузы - на 150%, а кабачки - на 120%.

Также существенно выросли цены на пшено и почтовые услуги - около 70%.

В то же время, в перечень продуктов и товаров, которые больше всего подешевели в 2017 году попал чеснок, цены на который снизились на 36%, гречневые крупы - на 29% и салаты - на 19%.

Отметим, по итогам 2017 года потребительская инфляция составляет 13,7%.

Как отметили в НБУ, годовая инфляция отклонилась от цели (8%) главным образом из-за действия факторов, на которые Национальный банк не мог повлиять с помощью инструментов денежно-кредитной политики. Речь идет, прежде всего, о сокращении предложения отдельных видов товаров из-за неблагоприятных погодных условий в первой половине года, нестабильной ситуации в животноводстве, росте мировых цен и внешнем спросе на отечественные продукты питания (в частности, мясо-молочной группы). Также на росте цен сказались увеличение производственных затрат, в частности на оплату труда, и быстрое восстановление потребительского спроса, в том числе из-за повышения минимальной заработной платы и пенсионных выплат.

Напомним, глава Совета НБУ Богдан Данилишин объяснил, почему инфляция в 2017 году превысила прогнозируемую.