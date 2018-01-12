В Коломые судят женщину, которая задушила и пыталась сжечь собственного младенца

КИЕВ. 12 января. УНН. В Коломыйском районном суде состоялось подготовительное судебное заседание в составе трех судей относительно умышленного убийства женщиной своего малолетнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба Коломыйского горрайонного суда, передает УНН.

Как говорится в сообщении, гражданка К. в марте 2016 вышла замуж за гражанина П., но по семейным недоразумениям молодая пара разошлась в октябре того же года. 24 марта 2017 года подозреваемая родила сына от бывшего мужа, за которым самостоятельно ухаживала.

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"27 мая 2017 года женщина, находясь в помещении своего жилого дома в с. Кобаки Косовского района, тканевым шнурком обмотала шею ребенка и задушила младенца. После этого она облила мертвого ребенка нефтепродуктом и подожгла его, однако тело до конца не сгорело. Затем детоубийца завернула тело сына в ткань и отнесла к лесному массиву", - говорится в сообщении.

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В пресс-службе отметили, что подозреваемая обвиняется в умышленном убийстве малолетнего ребенка, что квалифицированно органом досудебного расследования как совершение преступления, предусмотренного п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины.

Сейчас обвиняемая находится под стражей в учреждении исполнения наказаний № 12 Ивано-Франковск.

Дело назначено к судебному разбирательству на 13:30 17 января 2018 года.