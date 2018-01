Трамп объяснил свои слова о "странах-помойках"

КИЕВ. 12 января. УНН. Президент США Дональд Трамп опроверг использование оскорбительных слов в адрес Гаити, Сальвадора и стран Африки и заявил, что на самом деле жестким было предложение по приему мигрантов из бедных стран. Об этом он написал на своей странице в Twitter в пятницу, передает УНН.

"Речь, которую я использовал на совещании DACA, была жесткой, но это не были слова, которые я использовал. Что было на самом деле жестким, так это странное предложение - большой шаг назад для DACA!" - написал Д.Трамп.

DACA - американская иммиграционная политика, которая защищала от депортации нелегальных мигрантов, въехавших в страну в детском возрасте.

Напомним, как сообщали некоторые американские СМИ, во время обсуждения с парламентариями двустороннего соглашения об иммиграции, Трамп назвал Гаити и некоторые африканские страны, откуда в США прибывают мигранты, "вонючими дырами".

