Регистрация | Вход |
USD: 28,45 0,1169  EUR: 34,18 0,2113 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 12 января 2018 18:15
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Минкульт: в этом году на производство патриотических фильмов потратят полмиллиона гривен
Минкульт: в этом году на производство патриотических фильмов потратят полмиллиона гривен
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

В Греции протестуют против реформ, полиция применила слезоточивый газ

В Греции протестуют против реформ, полиция применила слезоточивый газ

КИЕВ. 12 января. УНН. В Греции, в Афинах, произошли беспорядки в ходе акций протеста против новых реформ, полиция применила слезоточивый газ. Об этом сообщает Kathimerini, передает УНН.

В протестах участвовали участники левой группировки ANTARSYA, протестующие пытались прорваться к зданию парламента, в результате чего произошли столкновения с правоохранителями.

Отмечено, что 15 января парламент Греции должен проголосовать за новый пакет мер жесткой экономии, среди которых есть даже право на забастовку.

Напомним, в нескольких пакистанских города 11 января состоялись акции протеста из-за изнасилования и убийства в городе Касур 8-летней девочки Зейнаб Ансари.

Источник: УНН
Теги: митинг, Греция, реформа
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.