В Греции протестуют против реформ, полиция применила слезоточивый газ

КИЕВ. 12 января. УНН. В Греции, в Афинах, произошли беспорядки в ходе акций протеста против новых реформ, полиция применила слезоточивый газ. Об этом сообщает Kathimerini, передает УНН.

В протестах участвовали участники левой группировки ANTARSYA, протестующие пытались прорваться к зданию парламента, в результате чего произошли столкновения с правоохранителями.

Отмечено, что 15 января парламент Греции должен проголосовать за новый пакет мер жесткой экономии, среди которых есть даже право на забастовку.

Напомним, в нескольких пакистанских города 11 января состоялись акции протеста из-за изнасилования и убийства в городе Касур 8-летней девочки Зейнаб Ансари.