В Укравтодоре рассказали, какие дороги отремонтируют в 2018 году

КИЕВ. 12 января. УНН. В 2018 году Укравтодор будет ремонтировать основные дороги государственного значения по маршрутному принципу, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

“Государственное агентство автомобильных дорог Украины в 2018 году планирует осуществлять ремонты основных коридоров государственного значения по маршрутным принципу”, — говорится в сообщении.

Как уточнил руководитель Укравтодора Славомир Новак, он поставил службам автомобильных дорог задачу — продолжить на основе маршрутного принципа все работы, которые начали в 2017 году.

Согласно программе ремонта дорог, “Укравтодор” продолжит ремонт на основных коридорах: Gо Highway, М-03, М-05, М-01, Н-08, Н-31.

Особое внимание уделят дорогам на Востоке страны: Р-46 Харьков — Ахтырка, М-03 Харьков — Славянск — Краматорск, Р-07 Чугуев — Меловое.

На юге будут ремонтировать участки дорог М-15 Одесса — Рени (с обходом г. Рени), Н-14 Кропивницкий — Николаев, Н-11 Днепр — Кривой Рог — Николаев, запланирован ремонт моста через Хаджибейский лиман (дорога М-05).

В Западной Украине ремонты будут проводиться на участках таких дорог: Н-22 Ровно — Луцк — Устилуг, М-21 Житомир — Винница, Н-10 Ивано-Франковск — Стрый, Н-03 Житомир — Хмельницкий — Черновцы. Также запланирован ремонт короткой трассы от Мукачево до Чопа по дороге М-24 / М-25.

“За средства международных финансовых организаций начнется реконструкция Северного обхода Житомира, реконструкция Gо Highway в Хмельницкой области и продолжится реконструкция М-03 на участке Лубны — Полтава”, — добавили в Укравтодоре.

В ведомстве также напомнили, что с 1 января 123 105 км дорог местного значения переданы в ответственность местных властей, поэтому теперь Укравтодор отвечает за 46 985 км дорог международного и национального значения.

Напомним, 11 января, Кабинет Министров Украины утвердил концепцию Государственной целевой экономической программы развития автомобильных дорог общего пользования на 5 лет.