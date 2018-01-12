Экс-футболист сборной Украины пополнил ряды "Стали"

КИЕВ. 12 января. УНН. Профессиональный футбольный клуб "Сталь" из города Каменское подписал контракт с 32-летним защитником Игорем Ощипко, информирует УНН со ссылкой на сайт клуба.

Срок действия контрактного соглашения между клубом и опытным футболистом составил 1 год.

В первой части сезона Ощипко выступал за "Львов" Второй лиги - 9 поединков и 1 гол. Также на счету украинца выступления за "Мострангаз" (Россия), "Шахтер" (Донецк), "Карпаты" (Львов), "Штурм" (Австрия), "Заря" (Молдова), "Ботев" (Болгария). В общем 264 сыгранных матча, 19 забитых мячей.

Добавим также, в активе новичка ПФК "Сталь" Ощипко три матча проведенных в составе национальной сборной Украины.

Как сообщал УНН, "Верес" усилился полузащитниками Кожановым и Поступаленко.