Выигрышный лотерейный билет приобретен в Интернете

КИЕВ. 12 января. УНН. Игрок приобрел лотерейный билет "Лото-Забава" в Интернете и разбогател на 200 тысяч гривен. Об этом сообщил оператор государственных лотерей "М.С.Л.", передает УНН.

В компании рассказали, что с тех пор, как украинцы получили возможность покупать лотерейные билеты в Интернете, в “Лото-Забава” появилось немало онлайн-победителей. В частности, речь идет и о миллионерах.

“Один из них — Анатолий Юрченко, который выиграл 1 млн гривен 23 октября 2016 года, и стал почетным участником закрытого элитного” Клуба миллионеров “М.С.Л.”, — напомнили в компании.

На 300 тысяч гривен благодаря “Лото-Забава” разбогател еще один игрок, из столицы. Он стал победителем акции “Парочка”. Свой счастливый лотерейный билет он приобрел в киоске государственных лотерей по адресу: Оболонский проспект, 15.

Напомним, по версии международной компании GfK, “Лото-Забава” — самая популярная лотерея в Украине. Она официально признана рекордсменом по количеству миллионеров, которые появились в стране благодаря украинской государственной лотереи, а это 279 миллионеров за всю историю существования лотереи, среди которых 20 счастливчиков за 2017 год.

Организует “Лото-Забаву” отечественный оператор государственных лотерей “М.С.Л.”, известный своими масштабными социальными проектами. Несколько лет назад “М.С.Л.” вложил почти 3 млн долл. в строительство ледовой арены “Ледограй” (Богуслав, Киевская область), которая служит сегодня одной из главных площадок страны для занятий зимними видами спорта.