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Тернопольчанин выиграл в лотерею 800 тыс. грн

Тернопольчанин выиграл в лотерею 800 тыс. грн

КИЕВ. 12 января. УНН. Тернопольчанин выиграл в лотерею "Лото-Забава" 800 тыс. гривен. Об этом сообщили в пресс-службе оператора государственных лотерей "М.С.Л.", передает УНН.

Розыгрыш состоялся в рамках новогодней акции, где победителя определяют по дополнительной акционной комбинации, напечатанной на лотерейном билете.

"Счастливчик приобрел свой билет с дополнительной акционной комбинацией 51543838, которая стала выигрышной, на фирменном столе" М.С.Л." в ТЦ "Орнава" по адресу: г. Тернополь, ул. Кривоноса, 2-Б", - отметили в компании.

Следующий и последний акционный розыгрыш состоится 14 января.

"У преданных поклонников лотереи остается еще одна попытка сорвать акционный приз. 14 января на "старый" Новый год определится счастливчик, который выиграет дополнительный 1 млн гривен, а следовательно, станет миллионером и сможет воспользоваться всеми преимуществами членства в закрытом "Клубе миллионеров "М.С.Л.", - напомнили в компании.

С условиями акции можно ознакомиться на сайте "М.С.Л.".

Источник: УНН
Теги: Лото-Забава, выигрыш, лотерея
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