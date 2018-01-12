Бизнес-омбудсмен нашел основания исключить "М.С.Л." с санкционного списка СНБО

КИЕВ. 12 января. УНН. Бизнес-омбудсмен обратился к Президенту Украины Петра Порошенко с просьбой подтвердить основания применения антироссийских санкций к оператору государственных лотерей "М.С.Л." и принять меры по восстановлению прав компании, если они были нарушены. Об этом на своей странице в Facebook написала юрист, партнер юридической компании "Юримекс", эксперт в области лотерейного бизнеса Марина Слободниченко, ссылаясь на соответствующий документ, передает УНН.

Юрист отметила, что лотерейный оператор "М.С.Л." необоснованно находится под санкциями СНБО уже третий год. Однако, только благодаря бизнес-омбудсмену удалось сдвинуть это дело с места.

"Уже более 3 лет крупнейший оператор лотерей "М.С.Л." борется за собственное выживание с обезличенным государством (не может даже определиться, кто конкретно включил 40-летнего украинского оператора в санкционный список)", - написала она.

Юрист предположила, что в этом случае, антироссийские санкции используют как инструмент для борьбы с конкурентом.

"Включение (под соусом финансирования терроризма или акционеров - русских) в такой список 2-х лотерейных компаний из 3-х существующих в государстве, может быть отличным способом вытеснения с рынка нежелательного конкурента", - отметила она.

Несмотря на тотальное молчание всего государственного аппарата, в защиту компании стал бизнес-омбудсмен. Он обратился к Президенту с просьбой восстановить права оператора в случае их нарушения, написала юрист.

"Бизнес-омбудсмен отметил на очевидном факте - с одной стороны "М.С.Л." не финансировали терроризм, установили следователи СБУ во время расследования уголовного производства, открытого против "М.С.Л." по финансированию терроризма; с другой стороны - "М.С.Л." повторно, после установления таких фактов, вносят в санкционный список", - отметила Слободниченко.

Юрист отметила искусственное содержание компании под санкциями.

"Что вызывает содержание компании под санкциями, если доказан факт не финансирование терроризма, если оператором предоставлены все доказательства отсутствия российского капитала в компании и отсутствие российских акционеров", - написала она.

По оценке экспертов и согласно журналистских расследований, лотерейный оператор "М.С.Л." мог попасть под санкции СНБО "по заказу" своего конкурента "УНЛ", которого тесно связывают с представителями власти, в частности нардепом от БПП Александром Третьяковым, экс -глава АП Борисом Ложкином и экс-главой ФГИ Игорем Билоусом.

В дальнейшем санкции СНБО должны были стать формальным поводом для отказа "М.С.Л" и "Патриот" в выдаче лицензий на проведение лотерей. Соответствующий проект лицензионных требований разработало министерство финансов Украины. Однако, этот проект не поддержали АМКУ, Госказначейство и Регуляторная служба, указав на их необъективность.