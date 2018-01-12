Адвокаты: ни один из допрошенных свидетелей не предоставил разоблачительных показаний относительно Ефремова

КИЕВ. 12 января. УНН. Ни один из допрошенных свидетелей по делу экс-главы фракции Партии регионов Александра Ефремова, который обвиняется в сепаратизме, в суде не предоставил разоблачительных показаний к нему. Об этом представители стороны защиты Ефремова заявили сегодня в ходе заседания Старобельского районного суда Луганской области, передает корреспондент УНН.

"Ни один из допрошенных свидетелей не дал ни одного прямого обличительного показа относительно Ефремова. Наоборот они заявляли о применении к ним незаконных методов ведения следствия", - отмечала сторона защиты.

"Заслушав 53 свидетеля, вы не получили ни одного факта моей вины", - добавил в свою очередь Ефремов.

Стоит отметить, что сегодня на заседании суд рассматривает в 11 раз ходатайство Генпрокуратуры о продлении Ефремову меры пресечения "содержание под стражей" на очередные 2 месяца.

В своих объяснениях по поводу заявленного ходатайства Ефремов категорически отвергал свою вину и отмечал отсутствие рисков и отсутствие обоснованных фактов этих рисков по допущению им нарушений при его пребыванию на свободе.

"Я никогда от дураков не бегал и сегодня не собираюсь, какие бы они ни были... Мне в 11 раз выбирают меру пресечения, меня обвиняют в совершении 5 преступлений, отношение к которым я не имею", - отметил Ефремов.

Как сообщалось, Старобельский районный суд Луганской области рассматривает уголовное производство по обвинению Ефремова в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст.110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 27, ст. 341, ч. 5 ст. 27, ст. 341 Уголовного кодекса Украины.