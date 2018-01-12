В НБУ назвали причины падения гривны в начале года

КИЕВ. 12 января. УНН. В начале каждого года девальвационное давление на курс гривны временно усиливается, что обусловлено сезонными факторами. Об этом заявил заместитель председателя Национального банка Украины Олега чури, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.

“После перехода Украины на плавающий обменный курс гривны в 2015 году на валютном рынке наблюдается определенная сезонность. Уже третий год подряд в первые месяцы года растет спрос на валюту, в том числе со стороны импортеров, которые формируют запасы товаров на новый год, и одновременно снижаются ее поступления, в том числе со стороны аграриев, которые обычно в течение года обеспечивают около половины предложения валюты на межбанковском рынке. Как следствие, в начале каждого года временно усиливается девальвационное давление на курс гривны”, - прокомментировал он ситуацию на валютном рынке.

По его словам, эти сезонные факторы являются ключевой причиной усиления колебаний курса гривны в начале января этого года.

“Для смягчения воздействия этих факторов Национальный банк с начала текущего года продал иностранной валюты на сумму 53,5 млн долл. В НБУ достаточно ресурсов и для дальнейшего сглаживания чрезмерных колебаний на валютном рынке в случае необходимости — международные резервы на начало января составляли 18,8 млрд долл.”, - уточнил Чурий.

При этом в Нацбанке подчеркнули, что действие временных факторов в начале года может быть нивелировано в течение остального года благодаря благотворному влиянию фундаментальных факторов, в том числе внешней ценовой конъюнктуры для товаров отечественного экспорта, как это было в 2017 году. Так, прошлый год Украина завершила с курсом на уровне, примерно равным курсу на начало года. За прошлый год курс гривны девальвировал всего на 3%, несмотря отдельные периоды усиленных колебаний.

Напомним, в Нацбанке рассказали, что позволит остановить инфляцию.