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Гройсман предложил Путину вместе с флотом вернуть и Крым

Гройсман предложил Путину вместе с флотом вернуть и Крым

Владимир Гройсман

КИЕВ. 12 января. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил президенту Российской Федерации вместе с флотом и военной техникой вернуть и Крым. Об этом он сказал на брифинге в Донецкой области, передает УНН.

"Встречное предложение президенту Российской Федерации - предлагаю вместе с флотом вернуть Крым. Готовы принять в ближайшее время", - сказал глава правительства.

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Как сообщал УНН, президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова вернуть из оккупированного Крыма Украине военную технику.

Ранее Чубаров назвал предложение Путина о передаче кораблей из Крыма унизительной подачкой.

Источник: УНН
Теги: РФ, Крым, Украина, Владимир Гройсман
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