Пьяный водитель влетел в забор тюрьмы: нарушителя задержали в запрещенной зоне

КИЕВ. 12 января. УНН. Сегодня утром водитель автомобиля BMW протаранил маскировочную ограждение, состоящая из двух бетонных плит, Северной исправительной колонии №90, что в Херсоне. Об этом рассказал УНН пресс-секретарь заместителя министра юстиции Украины Дениса Чернышева Юрий Маслак.

"12 января в 5:00 от начальника караула отдела охраны государственного учреждения Северная исправительная колония № 90 в дежурную часть учреждения поступила информация о том, что легковой автомобиль темно-зеленого цвета марки BMW протаранил маскировочное ограждение со стороны участка КСС № 6 ул. Ракетная и остановился во внешней запретной зоне. Силами резервной стражи охраны водитель автомобиля был немедленно задержан", - сказал он.

По словам Ю.Маслака, поврежденная маскировочная ограда состояла из двух бетонных плит.

Он также отметил, что на место происшествия вызвали патрульную полицию. В настоящее время проводятся следственно-оперативные действия. Вследствие этого события, добавил Ю.Маслак, никто не пострадал.

В то же время, в пресс-службе полиции Херсонской области сообщили, что водитель BMW был пьян. В частности, на месте инспекторы установили, что водитель во время движения был невнимательным, не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и совершил наезд на часть бетонного забора.

По их информации, с помощью алкотеста "Драгер" установлено, что в крови водителя было 1,17 промилле, что почти в 6 раз превышает допустимую норму.

На 24-летнего херсонца патрульные составили админматериалы по ст. 124 (нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и ст. 130 (управление в состоянии опьянения) КоАП.

Как сообщал УНН, заместителя начальника колонии в Житомирской области будут судить за взяточничество.