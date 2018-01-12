КИЕВ. 12 января. УНН. В городе Уэстер-Росс в Шотландии от гриппа умерла 18-летняя девушка. Об этом сообщает ВВС Украина, передает УНН.

"Бетен Уолкел сначала лечилась дома, пока вирус не перешел в пневмонию. Впоследствии ее перевезли в больницу, где девушка умерла", - говорится в сообщении.

По официальной информации, количество случаев гриппа в Шотландии выросла вдвое за последнюю неделю. Восемь из 53 больных, находившихся в шотландских больницах в последние две недели, умерли от вируса. Однако чиновники говорили о возможных другие проблемах со здоровьем у этих людей и о низких показателях уровня заболевания.

Согласно данным шотландской службы здравоохранения, в последнюю неделю декабря было 46 больных на 100 тыс. человек, а в первую неделю января количество заболевших возросло до 107 человек. Уровень сезонного заболевания гриппом перевели из "нормального" до "умеренного".

Напомним, по данным Министерства здравоохранения Украины, в течение первой недели 2018 года активность гриппа в регионах Украины остается низкой. В одной из областей эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ не превышен.