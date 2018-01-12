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В Пенсионном фонде назвали сумму максимальной пенсии украинцев

В Пенсионном фонде назвали сумму максимальной пенсии украинцев

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 12 января. УНН. С 1 января 2018 года размер максимальной пенсии для Украинской вырос до 13 800 гривен. Об этом сообщил руководитель Пенсионного фонда Украины Алексей Зарудный во время встречи с ветеранами металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе, передает корреспондент УНН.

"Если в прошлом году было 10 700 гривен, то в этом году в связи с ростом прожиточного минимума максимальная пенсия выросла до 13 800 грн. И кто имел такой запас, им с 1 января пенсии были перечислены. Это максимальная сумма для всех пенсионеров", - сказал А.Зарудный.

Руководитель Пенсионного фонда добавил, что сейчас средний размер пенсий в Донецкой области составляет 3,2 тысячи гривен. По сравнению с прошлым годом это больше почти на тысячу гривен.

Как сообщал УНН, Премьер-министр Владимир Гройсман анонсировал новое повышение пенсий.

Источник: УНН
Теги: пенсии, Пенсионный фонд
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