В Пенсионном фонде назвали сумму максимальной пенсии украинцев

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 12 января. УНН. С 1 января 2018 года размер максимальной пенсии для Украинской вырос до 13 800 гривен. Об этом сообщил руководитель Пенсионного фонда Украины Алексей Зарудный во время встречи с ветеранами металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе, передает корреспондент УНН.

"Если в прошлом году было 10 700 гривен, то в этом году в связи с ростом прожиточного минимума максимальная пенсия выросла до 13 800 грн. И кто имел такой запас, им с 1 января пенсии были перечислены. Это максимальная сумма для всех пенсионеров", - сказал А.Зарудный.

Руководитель Пенсионного фонда добавил, что сейчас средний размер пенсий в Донецкой области составляет 3,2 тысячи гривен. По сравнению с прошлым годом это больше почти на тысячу гривен.

Как сообщал УНН, Премьер-министр Владимир Гройсман анонсировал новое повышение пенсий.