Гройсман назвал главную задачу реформы ГФС
КИЕВ. 12 января. УНН. Главная задача реформы Государственной фискальной службы - качественно лучший климат взаимоотношений с ГФС. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время пребывания в Донецкой области, передает УНН.
Как уточнил премьер, в течение прошлого года, климат взаимоотношений между бизнесом и фискальной службой стал качественно другим.
“Мы прекратили спекуляции на уровне возврата НДС. Все переплаты налогов, сделанные до 2014 года, уже возвращены — бизнес получил дополнительные ресурсы. Сейчас вопрос стоит в том, чтобы сделать нормальные электронные сервисы: электронный кабинет, единое окно. Это настоящие изменения”, - подчеркнул глава правительства.
Также, по его словам, цель реформы:
- улучшение сервиса на таможнях;
- прекращение возможностей для контрабанды;
- увеличение поступлений в бюджет.
Напомним, крупнейшего экспортера подсолнечного масла “Кернел” заподозрили в сотрудничестве с конвертационными центрами для минимизации уплаты налога на добавленную стоимость в бюджет и получения дополнительной выгоды.