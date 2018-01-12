Гройсман назвал главную задачу реформы ГФС

КИЕВ. 12 января. УНН. Главная задача реформы Государственной фискальной службы - качественно лучший климат взаимоотношений с ГФС. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время пребывания в Донецкой области, передает УНН.

Как уточнил премьер, в течение прошлого года, климат взаимоотношений между бизнесом и фискальной службой стал качественно другим.

“Мы прекратили спекуляции на уровне возврата НДС. Все переплаты налогов, сделанные до 2014 года, уже возвращены — бизнес получил дополнительные ресурсы. Сейчас вопрос стоит в том, чтобы сделать нормальные электронные сервисы: электронный кабинет, единое окно. Это настоящие изменения”, - подчеркнул глава правительства.

Также, по его словам, цель реформы:

улучшение сервиса на таможнях;

прекращение возможностей для контрабанды;

увеличение поступлений в бюджет.

Напомним, крупнейшего экспортера подсолнечного масла “Кернел” заподозрили в сотрудничестве с конвертационными центрами для минимизации уплаты налога на добавленную стоимость в бюджет и получения дополнительной выгоды.