Глава правительства спрогнозировал рост металлургического комплекса Украины

КИЕВ. 12 января. УНН. Металлургический комплекс Украины будет расти. Об этом заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время пребывания в Донецкой области, передает УНН.

“Металлургический комплекс Украины будет расти. Мы видим и экспортный потенциал, и потенциал на внутреннем рынке”, - подчеркнул он.

По словам Гройсмана, сегодня важно создавать добавленную стоимость и внутри страны.

“80% производства (металлургического, — ред.) — это все же экспорт. Поэтому инфраструктура страны, как портовая так и железнодорожная должна быть готова к увеличению производства и увеличения пропускных способностей”, - добавил глава правительства.

Напомним, по итогам 2017 года, в перевалке экспортных грузов значительную долю занимает продукция металлургии — 33 млн тонн.