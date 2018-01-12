Собственные доходы местных бюджетов ОТО выросли на 87%

КИЕВ. 12 января. УНН. В 2017 году собственные доходы местных бюджетов 366-ти ОТО выросли на 4,3 млрд грн или на 87% и составили 9,3 млрд грн, передает УНН со ссылкой на пресс-службу правительственной инициативы “Децентрализация”.

“За прошлый год собственные доходы местных бюджетов 366-ти объединенных территориальных общин (ОТО), которые в 2017 году перешли на прямые межбюджетные отношения с государственным бюджетом, выросли на 87% и составили 9,3 млрд грн (+4,3 млрд грн) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года”, - говорится в сообщении.

В частности, за январь-декабрь 2017 года:

налога на доходы физических лиц поступило 5,2 млрд грн (рост в 3 раза или на 3,5 млрд грн)

платы за землю — 1,4 млрд грн (рост на 20,0% или на 233,9 млн грн);

единого налога — 1,4 млрд грн (рост на 34,6% или на 360,6 млн грн);

акцизного налога — 794,2 млн грн (рост на 12,0% или на 85,1 млн грн)

налога на недвижимое имущество — 132,5 млн грн (рост на 72,5% или на 55,7 млн грн).

Отмечается, что в расчете на одного жителя ОТО, средний показатель поступлений собственных доходов увеличился на 1390,9 грн и составил 2989,2 грн.

В целом, тоесть с учетом межбюджетных трансфертов из государственного бюджета, доходы местных бюджетов 366 ОТО составили 28,8 млрд грн.

В 2017 году все 366 ОТО получили из государственного бюджета субвенцию на формирование инфраструктуры в сумме 1,5 млрд грн. Эти средства общины направили на реализацию более 2 тысяч инфраструктурных проектов.

Кроме того, для реализации развивающих проектов ОТО получили часть средств из Государственного фонда регионального развития в объеме 392 млн грн и часть средств субвенции на социально-экономическое развитие отдельных территорий в сумме 412 млн грн.

Напомним, по состоянию на 9 января 76 местных бюджетов до сих пор не утверждены.