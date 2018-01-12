В Единый государственный реестр подано 3609 ежегодных е-деклараций - НАПК

КИЕВ. 12 января. УНН. На сегодня до 17:00 в Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления подано 3609 ежегодных деклараций за 2017 год. Об этом в сети Facebook сообщила пресс-служба НАПК, передает УНН.

Напоминаем, очередной этап представления деклараций начался с 1 января 2018 года и продлится до 1 апреля этого года.

Добавим, что по состоянию на 18.00 среди поданных е-деклараций, нет документов чиновников, занимающих высшие государственные должности, в частности Президента Украины, главы правительства или министров, а также народных депутатов.

Напомним, Окружной административный суд Киева рассмотрит 7 февраля иск к НАПК по непроведение полной проверки деклараций 113 кандидатов в Верховный Суд.