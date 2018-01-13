Пенсии за январь профинансированы наполовину

КИЕВ. 12 января. УНН. По состоянию на 12 января 2018 года пенсии за январь профинансированы на 53% месячной потребности, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда Украины.

“По состоянию на 12 января 2018 года направлено 16,1 млрд грн на выплату пенсий, что составляет 53% месячной потребности”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что выплата пенсий через почтовые отделения и учреждения банков осуществляется по установленному графику.

Напомним, с 1 января 2018 года размер максимальной пенсии для украинцев вырос до 13,8 тысяч гривен. В прошлом году максимальная пенсия составляла 10,7 тысяч гривен.