Новости: Экономика
Пятница, 12 января 2018, 18:39 • Ася Красоха
Пенсии за январь профинансированы наполовину
КИЕВ. 12 января. УНН. По состоянию на 12 января 2018 года пенсии за январь профинансированы на 53% месячной потребности, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда Украины.
“По состоянию на 12 января 2018 года направлено 16,1 млрд грн на выплату пенсий, что составляет 53% месячной потребности”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что выплата пенсий через почтовые отделения и учреждения банков осуществляется по установленному графику.
Напомним, с 1 января 2018 года размер максимальной пенсии для украинцев вырос до 13,8 тысяч гривен. В прошлом году максимальная пенсия составляла 10,7 тысяч гривен.
Источник: УНН
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