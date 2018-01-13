Рыбалка настаивает на поддержке его совместного с подругой законопроекта о криптовалюте

КИЕВ. 12 января. УНН. Комментируя намерения СНБО наработать предложения с целью законодательного урегулирования рынка криптовалюты в Украине, нардеп Сергей Рыбалка, несмотря на тотальную критику экспертной среды, похвалил собственный проект закона по этому поводу, передает УНН со ссылкой на сообщение политика в Facebook.

Так, Рыбалка отметил, что его законопроект о стимулировании рынка криптовалют в Украине должен быть принят в первом чтении.

"Государство действительно не может игнорировать криптовалюты и технологии на базе блокчейна. Ведь за этими технологиям будущее. И хорошо, что даже в СНБО это понимают. Все дискуссии с экспертами финансового рыка дают мне основания утверждать, что нужно как базу брать наш законопроект ("О стимулировании рынка криптовалют и их производных" № 7183-1 - ред.), и дорабатывать его ко второму чтению с привлечением широкого экспертного круга, среди прочего, представителей всех государственных органов и международных организаций", - написал Рыбалка.

Добавим, что указанный законопроект "радикала" уже оценил ряд экспертов. В НБУ, в частности, его назвали преждевременным и несовершенным.

Эксперты Bitcoin Foundation документ Рыбалки охарактеризовали как бессмысленный и популистский.

"Из сформулированных положений (законопроекта - ред.) невозможно понять, на какой социальный эффект рассчитывают депутаты, кроме того, чтобы попасть в ленты новостей. Следует ожидать, что оба законопроекта (авторства Рыбалки и альтернативный, авторства группы нардепов - ред.) не смогут пройти голосования, а станут очередными памятниками украинского парламентского пиара", - отметили аналитики.

А по данным СМИ, законопроект "радикала" относительно криптовалюты (№ 7183-1) вообще "списан" у российских чиновников. К такому выводу журналисты пришли, сравнив его положение с предложениями российских законодателей.

Заметим, что отдельного внимания заслуживает авторский коллектив законопроекта Рыбалки. В его состав он включил свою девушку Анастасию Байбородину, известную своими полуобнаженными фото в сети.