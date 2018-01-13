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"Динамо" вернуло в состав полузащитника Ротаня

"Динамо" вернуло в состав полузащитника Ротаня

КИЕВ. 12 января. УНН. Киевское "Динамо" подписало контракт с капитаном национальной сборной Украины Русланом Ротанем. Об этом сообщает пресс-служба "бело-синих", передает УНН.

Соглашение с 36-летним полузащитником рассчитано до конца текущего сезона.

“Мне очень приятно снова быть в таком большом клубе. Не хочу много говорить — лучше покажу делом на футбольном поле. Буду стараться принести пользу „Динамо“ и решить поставленные задачи, что от меня и требуется. Надеюсь, все получится, и все останутся довольны”, - отметил 36-летний футболист.

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Отметим, что Ротань уже выступал за “Динамо” в течение двух с половиной лет. Пополнив ряды “бело-синих” накануне сезона 2005/2006, футболист провел за этот период 49 матчей в чемпионате Украины (забил 5 мячей), 8 матчей в еврокубках (2 мяча), а также 8 матчей в рамках розыгрыша Кубка Украина (1 гол).

Добавим также, вместе с Р.Ротанем “Динамо” одержало одно чемпионство, два Кубка Украины и два Суперкубка Украины.

Источник: УНН
Теги: Динамо
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