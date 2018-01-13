Премьер поручил создать нормальные условия для КПВВ

КИЕВ. 12 января. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Донецкой военно-гражданской администрации создать нормальные условия в контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения. Об этом он сказал во время пребывания на КПВВ "Гнутово" в Донецкой области, передает УНН со ссылкой на сообщение Департамента информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

"Мы договорились (с донецкой военно-гражданской администрацией) создать нормальные условия, вопросы безопасности и бытовые, чтобы люди могли нормально перемещаться", - добавил глава правительства.

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Напомним, в течение 2017 года линию разграничения на Донбассе пересекли 11 млн 331,6 тыс. человек, а административную границу с аннексированным Крымом - 2 млн 513,3 тыс. человек.