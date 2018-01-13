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За два дня в Киеве против кори вакцинировались более 2 тыс. человек

За два дня в Киеве против кори вакцинировались более 2 тыс. человек

КИЕВ. 12 января. УНН. Только за два дня в лечебно-профилактических заведениях Киева против кори вакцинировались 2223 детей и взрослых. Об этом сообщила директор департамента здравоохранения Валентина Гинзбург, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

В.Гинзбург отметила, что вакцинация - самый надежный способ уберечься от кори, поэтому такая активность киевлян и сохранит их здоровье, и поможет минимизировать риск возникновения эпидемии кори в столице.

По ее словам, в настоящее время введена ежедневная работа кабинетов прививок.

"Такое решение принято для того, чтобы обеспечить равные возможности для всех желающих вакцинироваться и прививать детей. В частности тем, кто не может покинуть рабочее место в будни", - отметила В.Гинзбург.

Отметим, для вакцинации против кори в Украине используется "Приорикс" (комбинированная вакцина против кори, паротита и краснухи, лиофилизированная), производства Бельгии. Срок годности - 10.2018.

Как сообщал УНН, с начала 2018 года в Киеве зафиксировано уже 74 случаев заболевания корью, из них 57 детей.

Источник: УНН
Теги: Киев, вакцина, корь
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