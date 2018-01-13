Регистрация | Вход |
USD: 28,54 0,0909  EUR: 34,63 0,4517 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
суббота, 13 января 2018 06:17
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
РФ может передать Украине вместе с кораблями из Крыма и использованное на Донбассе оружие - эксперт
РФ может передать Украине вместе с кораблями из Крыма и использованное на Донбассе оружие - эксперт
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Суд продлил арест Ефремову до 12 марта

Суд продлил арест Ефремову до 12 марта

Александр Ефремов

КИЕВ. 12 января. УНН. Старобельский районный суд Луганской области продлил меру пресечения в виде содержания под стражей экс-главе фракции Партии регионов Александру Ефремову, обвиняемому в сепаратизме, до 12 марта. Об этом сообщил председательствующий судья Александр Пелих, передает УНН.

"Продолжить Ефремову Александру Сергеевичу срок содержания под стражей до 12 марта 2018 года включительно", - огласил решение судья.

Также судья сообщил участникам процесса, что следующее судебное заседание состоится в 10:00 15 января, на котором планируется допрос свидетелей. Он добавил, что в начале заседания суд заслушает ходатайство адвокатов Ефремова об отмене меры пресечения.

Как сообщалось, Старобельский районный суд Луганской области рассматривает уголовное производство по обвинению Ефремова в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст.110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 27, ст. 341, ч. 5 ст. 27, ст. 341 Уголовного кодекса Украины.

Источник: УНН
Теги: суд, арест, Александр Ефремов
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.