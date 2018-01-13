Суд продлил арест Ефремову до 12 марта

КИЕВ. 12 января. УНН. Старобельский районный суд Луганской области продлил меру пресечения в виде содержания под стражей экс-главе фракции Партии регионов Александру Ефремову, обвиняемому в сепаратизме, до 12 марта. Об этом сообщил председательствующий судья Александр Пелих, передает УНН.

"Продолжить Ефремову Александру Сергеевичу срок содержания под стражей до 12 марта 2018 года включительно", - огласил решение судья.

Также судья сообщил участникам процесса, что следующее судебное заседание состоится в 10:00 15 января, на котором планируется допрос свидетелей. Он добавил, что в начале заседания суд заслушает ходатайство адвокатов Ефремова об отмене меры пресечения.

Как сообщалось, Старобельский районный суд Луганской области рассматривает уголовное производство по обвинению Ефремова в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст.110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 27, ст. 341, ч. 5 ст. 27, ст. 341 Уголовного кодекса Украины.