Польские сыры в Украине оказались на 100% фальсификатом

КИЕВ. 12 января. УНН. За действия моратория на проверки бизнеса фальсифицированные товары в Украине начали реализовывать не только отечественные производители, но и зарубежные. Об этом заявил председатель правления общественной организации "Всеукраинская ассоциация по вопросам защиты прав потребителей "Потребительское доверие" Максим Гончар, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпродпотребслужбы в Киеве.

"Наиболее заметно отсутствие контроля в молочной отрасли. Фальсифицируется и сливочное масло, и молоко, и сметана. Продукты разбавляют пальмовым маслом, в детском питании находим антибиотики", - заявил М.Гончар.

Импортеры, в частности европейские, массово сбывают на украинском рынке неликвид.

"Украинцы ментально воспринимают импортное как качественное. А на самом деле проверенные нами польские сыры на 100% оказались фальсификатом. Вся продукция в разном процентном составе содержала жиры немолочного происхождения. Сопроводительной документации нет: ни паспорта качества, ни таможенной декларации, ни транспортной накладной. Все это контрабанда. Почему продукция незаконно попадает на наш рынок - это уже вопрос к службе безопасности", - отметил М.Гончар.

В самом Госпроде жалуются, что возможность проверить предприятие появляется только тогда, когда продукция уже наносит вред потребителю. Более того, такую ​​проверку должны согласовать Минэкономразвития, Минагрополитики и центральная регуляторная служба. На практике от жалобы до фактического визита инспекторов на производство проходит 5 месяцев.

Напомним, в Житомирской области предприниматель вместо масла поставлял в детские сады фальсификат. Аналогичные случаи имели место и в Киеве. В общем, 74% сливочного масла на потребительском рынке Украины сфальсифицированы.

При этом, по словам народного депутата Сергея Тригубенко, за реализацию некачественных товаров сегодня к ответственности почти не привлекают.

Как оказалось, из сотни возбужденных уголовных производств по фактам реализации некачественной или опасной продукции больше половины были закрыты (61). Еще 42 до сих пор находятся на учете. И только три уголовных производства в течение всего 2016 года по фактам продажи фальсификата правоохранители передали в суд.