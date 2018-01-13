В Германии заявили, что Меркель пока не рассматривает вопрос поэтапной отмены санкций против РФ

КИЕВ. 12 января. УНН. В Берлине не готовы обсуждать вопрос поэтапной отмены санкций против России до полного прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщил официальный представитель канцлера ФРГ Ангелы Меркель Штеффен Зайберт, передает DW.

Так, по его словам, пока не обсуждается допустимость поэтапной отмены санкций против РФ по мере прогресса в деле реализации минских договоренностей.

"Прежде, чем обсуждать эту тему, мы хотели бы увидеть такой прогресс", - сказал Зайберт.

По словам представителя канцлера, если не считать минимальных позитивных сдвигов в канун Рождества, надежной основы для такого прогресса - а именно установления прочного режима прекращения огня - до сих пор нет.

"Каждый день там происходят бесчисленные нарушения перемирия, и вот над этим следует работать", - отметил Зайберт.

Напомним, ранее сообщалось, что Администрация президента США готовится представить американскому конгрессу так называемый кремлевский доклад - список высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов, приближенных к высшему руководству, в который могут войти порядка 50 высокопоставленных чиновников и предпринимателей.