В Киеве на выходных ожидается до 10 градусов мороза

КИЕВ. 12 января. УНН. В воскресенье в столице ожидается резкое похолодание до 8-10 градусов мороза. Об этом сообщает пресс-служба КГГА, передает УНН.

"По прогнозам Украинского гидрометцентра, в ближайшие дни в Киеве ожидается резкое похолодание. В частности, с 14 января в столице температура воздуха опустится до 8-10 градусов ниже нуля", - говорится в сообщении.

В связи с этим мэр Киева Виталий Кличко отметил, что тепловики должны обеспечить надлежащую температуру отопления в домах - не ниже +18 градусов.

Кроме того, в субботу 13 января ночью и утром в столице ожидается гололедица. Температура ночью ожидается на уровне 5-7 градусов мороза, днем ​​- 2-4 градусов.

Как сообщал УНН, в Укргидрометцентре прогнозируют сильные морозы уже с 25 января.