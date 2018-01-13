Регистрация | Вход |
USD: 28,54 0,0909  EUR: 34,63 0,4517 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
суббота, 13 января 2018 06:17
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
РФ может передать Украине вместе с кораблями из Крыма и использованное на Донбассе оружие - эксперт
РФ может передать Украине вместе с кораблями из Крыма и использованное на Донбассе оружие - эксперт
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

В Смеле восстановили газоснабжение двух котельных

В Смеле восстановили газоснабжение двух котельных

КИЕВ. 12 января. УНН. В городе Смела Черкасской области восстановили газоснабжение двух котельных, которые обеспечивают теплом 16 жилых домов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, передает УНН.

“Город Смела с теплом! В двух котельных, обеспечивающих теплом 16 жилых домов, возобновлено газоснабжение. Ситуация была критической, местное самоуправление устранилось. Сегодня на заседании штаба ГСЧС Украины дал поручение взять под личный контроль замминистра регионального развития, строительства и ЖКХ Эдуарду Кругляку, профильному заместителю Черкасской ОГА и руководителю управления ГСЧС в области. По состоянию на 18:30 вопрос теплоснабжения и функционирования систем жизнеобеспечения города решено!” — написал Г.Зубко.

Как сообщал УНН, ранее Г.Зубко сообщил, что в Смеле без отопления остаются 16 домов.

Источник: УНН
Теги: отопление
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.