В Смеле восстановили газоснабжение двух котельных

КИЕВ. 12 января. УНН. В городе Смела Черкасской области восстановили газоснабжение двух котельных, которые обеспечивают теплом 16 жилых домов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, передает УНН.

“Город Смела с теплом! В двух котельных, обеспечивающих теплом 16 жилых домов, возобновлено газоснабжение. Ситуация была критической, местное самоуправление устранилось. Сегодня на заседании штаба ГСЧС Украины дал поручение взять под личный контроль замминистра регионального развития, строительства и ЖКХ Эдуарду Кругляку, профильному заместителю Черкасской ОГА и руководителю управления ГСЧС в области. По состоянию на 18:30 вопрос теплоснабжения и функционирования систем жизнеобеспечения города решено!” — написал Г.Зубко.

Как сообщал УНН, ранее Г.Зубко сообщил, что в Смеле без отопления остаются 16 домов.