Российским полицейским разрешили отдыхать в Азербайджане, Казахстане и еще 11 странах

КИЕВ. 12 января. УНН. Министерство внутренних дел РФ согласовало список из 13 стран, куда сотрудники ведомства могут поехать в отпуск. Соответствующее распоряжение было опубликовано на сайте Ассоциации туроператоров России, передает УНН.

"Распоряжением министра внутренних дел Владимира Колокольцева утвержден список зарубежных стран, где пребывание на отдыхе сотрудников Министрества внутренних дел, включая гражданских служащих, признается безопасным", - говорится в сообщении.

В список, утвержденный распоряжением министра, вошли: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Казахстан, Киргизия, Китай, Куба, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, а также Абхазия и Южная Осетия.

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Эксперты отметили, что из пляжных направлений здесь представлены только Куба, Абхазия, Китай и Вьетнам.

Туры в Казахстан и Киргизию слабо представлены, а в Южную Осетию и Таджикистан - практически не представлены на российском рынке.

"Удивляет присутствие в списке Туркменистана", - отметили в Ассоциации, отметив, что с этой страной у России существует визовый режим, причем получить визу россиянам туда довольно сложно.

Организованный туризм в Туркменистан из России по этой причине отсутствует.