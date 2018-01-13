ОБСЕ будет наблюдать за выборами в России, но в Крым не поедет

КИЕВ. 12 января. УНН. Несмотря на то, что Россия почти не выполняет рекомендации европейских наблюдателей, представители ОБСЕ все же приедут на президентские выборы в РФ, однако в оккупированный Крыму не поедут. Об этом сообщает издание DW, ссылаясь на слова пресс-секретаря БДИПЧ ОБСЕ Томаса Раймера, передает УНН.

“Решение принято на основе выбора 57 стран-участниц ОБСЕ. Мы не можем там (в Крыму — ред.) наблюдать”, — отметил Т.Раймер.

Крым станет единственным местом, куда ОБСЕ не отправит своих наблюдателей на президентских выборах в России. Так, ОБСЕ все же будет наблюдать за выборами, несмотря на то, что Россия выполняет рекомендации европейских наблюдателей только на 12%.

“С новым составом ЦИК у нас есть уверенность, что будет большая миссия в составе 400-500 человек. Мы ведем с ними переговоры. Часть миссии приедет уже в конце января, чтобы наблюдать за СМИ и агитацией. Другие приедут непосредственно на выборы”, — заявил сопредседатель движения в защиту прав избирателей в РФ “Голос” Григорий Мельконьянц.

Штаб Алексея Навального также планирует сотрудничать с наблюдателями ОБСЕ.

“Посоветуем им действительно проблемные регионы, где их участие было бы наиболее эффективной: Татарстан, Дагестан, Чечню, Башкирию и Мордовию”, — рассказал координатор подготовки наблюдателей в штабе А.Навального Николай Левшиц.

Кроме ОБСЕ, в Россию традиционно приедут наблюдатели из межпарламентской ассамблеи СНГ, Шанхайской организации сотрудничества и единичные представители разных государств — парламентарии и дипломаты.

Однако третий год подряд на российские выборы не зовут наблюдателей из Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) — Госдума РФ отказывается выдавать ее представителям приглашения до тех пор, пока российской делегации в ПАСЕ не вернут право голоса.

Как сообщал УНН, в США заявили, что мандат миссии ОБСЕ распространяется на Крым как часть Украины.