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В Кабмине поручили разработать план по противодействию угрозам на дорогах зимой

В Кабмине поручили разработать план по противодействию угрозам на дорогах зимой

КИЕВ. 12 января. УНН. Вице-премьер-министр-министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко поручил "Укравтодору", "Укртрансбезопасности", Национальной полиции, Государственной службе по чрезвычайным ситуациям и органам местного самоуправления разработать план по противодействию угрозам на осложнение дорожного движения в зимний период до 19 января. Такое поручение вице-премьер дал в ходе заседания оперативного штаба ГСЧС по предотвращению чрезвычайных ситуаций, передает УНН со ссылкой на пресс-службу вице-премьера.

"До 19 января "Укравтодор", "Укртрансбезопасности", Нацполиции, ГСЧС разработать План взаимодействия по противодействию угрозам осложнения дорожного движения в зимний период, а также пошаговый алгоритм действий всех служб и местных органов власти", - сказал он.

При этом, по словам Зубко, главы ОГА должны утвердить аналогичные региональные планы и обеспечить их реализацию.

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Также, отметил вице-премьер, "Укравтодор", "Укртрансбезопасности", Нацполиция, областные и КГГА должны обеспечить неукоснительное выполнение Порядка временного ограничения или запрещения движения транспортных средств на отдельных участках автомобильных дорог общего пользования и Порядка информирования населения об изменениях движения транспорта при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, отметил Зубко, "Укртрансбезопасности" должно усилить государственный надзор и взаимодействие с автоперевозчиками по соблюдению временных ограничений или запрета движения во время снегопадов на автомобильных дорогах, готовностью большегрузного транспорта к эксплуатации в зимний период.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, зима, дорога
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