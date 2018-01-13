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Украинка Киченок вышла в финал теннисных соревнований в Хобарте

Украинка Киченок вышла в финал теннисных соревнований в Хобарте

КИЕВ. 13 января. УНН. Украинская теннисистка Людмила Киченок пробилась в финал парного турнира серии WTA International в Хобарте (Австралия), передает УНН со ссылкой на сайт Большого тенниса Украины.

69 минут понадобилось четвертым сеяным Киченок и японке Макото Ниномия чтобы оформить путевку в титульный матч. Три брейка и один упущенный гейм на своей подаче: по такому сценарию сначала австралийки, а потом и украинско-японский дуэт записали в свой актив по сету — 3: 6, 6: 3, 10: 4.

Примечательно, что в решающем тайбрейке Людмила и Макото выполнили пять мини-брейков, отдав лишь два своих розыгрыше.

Стоит отметить, что в финале девушки сыграют с 3-ми сеяными Элис Мартинес / Деми Схюрс.

Заметим, что в прошлом году трофей в Хобарте завоевала украинка Ольга Савчук вместе с Ралукой Олару из Румынии.

Как сообщал УНН, украинка Ястремская с победы дебютировала на взрослом турнире Australian Open.

 

Источник: УНН
Теги: Украина, теннис
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