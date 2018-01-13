Канада ужесточила санкции против Северной Кореи

КИЕВ. 13 января. УНН. Канада ужесточила санкции против КНДР наложив арест на имущество и денежные активы КНДР на территории Канады. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт МИД Канады.

В документе говорится, что Оттава накладывает арест на имущество и денежные активы КНДР на территории Канады.

Также документом запрещаются соглашения с физическими лицами и организациями, которые были включены в новый список санкций ООН.

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Так, правительство Канады запретило своим гражданам предоставлять финансовые услуги КНДР. Сообщается, что ее гражданам или тем, кто действует от имени КНДР запрещено организовывать с ними совместное предприятие.

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Кроме того, запрещено регулярное транспортное сообщение и транзит самолетов Северной Кореи и кораблей через территорию Канады. Исключение будет сделано лишь для товаров, предназначенных для гуманитарных целей. Также санкции не распространяются на некоммерческие денежные переводы.

Как сообщал УНН, ЕС согласовал свои списки подсанкционных лиц и организаций с последней резолюцией Совета Безопасности ООН по Северной Корее, добавив в них 16 человек и одно ведомство.