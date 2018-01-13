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Литва на основании "закона Магнитского" запретили въезд 49 гражданам РФ

Литва на основании "закона Магнитского" запретили въезд 49 гражданам РФ

КИЕВ. 13 января. УНН. 49 гражданам России, которые попали под действие “закона Магнитского”, запретили въезд в Литву. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местное агентство BNS.

Министерство иностранных дел Литвы в ближайшее время обнародует список россиян, которым запретили въезд в страну.

“Закон Магнитского” Сейм Литвы одобрил 16 ноября 2017 года. Документ вступил в силу 1 января 2018-го.

Посол России в Литве Александр Удальцов назвал инициативу “недружественным шагом” и пригрозил закрыть въезд в РФ “ряду нежелательных лиц” из Литвы.

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Как сообщал УНН, в конце декабря Литва запретила использовать антивирусные программы производства российской компании Kaspersky Lab на компьютерах государственных органов и частных предприятий.

 

Источник: УНН
Теги: РФ, Литва
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