Литва на основании "закона Магнитского" запретили въезд 49 гражданам РФ

КИЕВ. 13 января. УНН. 49 гражданам России, которые попали под действие “закона Магнитского”, запретили въезд в Литву. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местное агентство BNS.

Министерство иностранных дел Литвы в ближайшее время обнародует список россиян, которым запретили въезд в страну.

“Закон Магнитского” Сейм Литвы одобрил 16 ноября 2017 года. Документ вступил в силу 1 января 2018-го.

Посол России в Литве Александр Удальцов назвал инициативу “недружественным шагом” и пригрозил закрыть въезд в РФ “ряду нежелательных лиц” из Литвы.

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Как сообщал УНН, в конце декабря Литва запретила использовать антивирусные программы производства российской компании Kaspersky Lab на компьютерах государственных органов и частных предприятий.