ОБСЕ сообщила о 662 взрывах за сутки на территории АТО

КИЕВ. 13 января. УНН. Наблюдательная миссия ОБСЕ зафиксировала 662 взрыва на территории Донецкой и Луганской областей за период с 19:30 10 января по 19:30 11 января. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отчет организации за 12 января.

“В Донецкой области Миссия констатировала аналогичный уровень нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, одновременно зафиксировав большее количество взрывов — около 620 против ориентировочно 410”, — говорится в отчете.

“В Луганской области Миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, зафиксировав в том числе 42 взрывы на 4 соответственно”, — отмечается в сообщении ОБСЕ.

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СММ продолжила осуществлять мониторинг отвода вооружения, предусмотренного Комплексом мероприятий и Дополнением к нему, а также Меморандумом.

“СММ способствовала установлению и осуществляла мониторинг соблюдения режима прекращения огня с обеих сторон линии соприкосновения для возможности проведения группой по разминированию работ на железнодорожном депо в Попасной, чтобы сотрудники „Донецкой железной дороги“ смогли изъять вагоны, которые не используются”, — указано в документе.

Как сообщал УНН, в 2017 году было зафиксировано 401 336 нарушений режима тишины, а в 2016 — 320 130. Об этом на брифинге сообщил первый заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг.