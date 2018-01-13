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В Киеве столкнулись два авто: есть пострадавшие

В Киеве столкнулись два авто: есть пострадавшие

КИЕВ. 13 декабря. УНН. В столице на бульваре Дружбы Народов столкнулись два автомобиля, передает УНН со ссылкой на dtp.kiev.ua.

“ДТП с пострадавшими в Киеве на бульваре Дружбы Народов. Столкнулись два автомобиля: Москвич и Toyota”, — говорится в сообщении.

Отмечено, что, по предварительной информации, водитель Москвича со второй полосы движения хотел повернуть влево. На скорости около 70-80 км / ч у него врезалась Toyota, которая двигалась в крайней левой полосе.

На месте работала карета скорой помощи, сейчас работает патрульная полиция. Кроме того, ожидается следственно-оперативная группа.

Как сообщал УНН, под Киевом на Одесской трассе автомобиль врезался в бетонный отбойник. В результате ДТП два человека пострадали.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Киев
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