Белый дом продолжил заморозку санкций против Ирана

КИЕВ. 13 января. УНН. Соединенные Штаты приняли решение продлить заморозку санкций, введенных против Ирана через реализацию им атомной программы, еще на 120 дней. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление, опубликованное на сайте Белого дома.

Это означает, что США не выходят из международного соглашения, заключенное в 2015 году с Ираном пятью странами, обладающими в СБ ООН правом вето, и Германией.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Тегеран не соблюдает Общего всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной проблемы. Он назвал атомную сделку с Ираном “одной из худших и наиболее односторонних сделок, совершенных когда-нибудь Соединенными Штатами”. Каждые 120 дней Трамп должен подтверждать соблюдение Тегераном условий СВПД. Ранее он отказывался это сделать, но 12 января все-таки подписал соответствующий документ, заявив, как сообщает агентство AFP, что делает это в последний раз.

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Между тем в ЕС неоднократно выступали в поддержку договора об атомной программе Ирана и призвали США не выходить из договора с Тегераном. В частности, 11 января Германия, Франция и Великобритания настойчиво призывали США не отказываться от атомного соглашения с Ираном, несмотря на спорную политику, проводимую правительством в Тегеране.

“Мы призываем Соединенные Штаты способствовать тому, чтобы этот договор жил и дальше и только наполнялся новой жизнью”, — заявил глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль после кризисной встречи представителей трех европейских государств с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифи. Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что договор об атомной программе Ирана “делает мир более безопасным”.

Как сообщал УНН, Палата представителей конгресса США планирует рассмотреть законопроект о введении санкций против иранских официальных лиц, которые “были вовлечены в подавление протестов” в Исламской Республике.