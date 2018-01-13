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В Замбии протесты против ограничений из-за холеры переросли в беспорядки

В Замбии протесты против ограничений из-за холеры переросли в беспорядки

КИЕВ. 13 января. УНН. В Замбии полиция арестовала 55 участников протеста в столице страны Лусаке, вызванного ограничениями, которые власти ввели из-за эпидемии холеры. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Власти запретили уличную торговлю и публичные собрания, чтобы остановить распространение инфекции.

По словам министра внутренних дел Замбии Стефена Кампионго: “Один сотрудник полиции ранен, арестованы 55 человек”.

Столкновение жителей с полицией начались после введения комендантского часа и запрета на уличную торговлю в густонаселенном районе Каньяма.

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Протестующие разбили окна в местном полицейском участке, сожгли служебную машину и несколько часов забрасывали камнями стражей порядка.

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Кроме того, люди перекрыли одну из дорог.

В результате полиция применила против участников беспорядков силу, в частности использовала слезоточивый газ. Кампионго подчеркнул, что все ограничения, связанные с эпидемией, остаются в силе.

Как сообщал УНН, в Греции, в Афинах, произошли беспорядки в ходе акций протеста против новых реформ, полиция применила слезоточивый газ.

Источник: УНН
Теги: протест, Африка
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