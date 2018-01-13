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МИД Кубы назвал высказывания Трампа о мигрантах грубыми и расистскими

МИД Кубы назвал высказывания Трампа о мигрантах грубыми и расистскими

КИЕВ. 13 января. УНН. Министерство иностранных дел Кубы подвергло в пятницу резкой критике президента США Дональда Трампа за грубые высказывания о мигрантах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт внешнеполитического ведомства Кубы.

“МИД Кубы решительно осуждает расистские, оскорбительные и грубые высказывания президента США в отношении Гаити, Сальвадора, стран Африки и других континентов”, — указано в сообщении кубинского министерства.

Как отмечает МИД карибской страны, “эти полные ненависти и презрения высказывания вызывают возмущение кубинского народа”.

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“МИД Кубы выражает глубокую солидарность со всеми обиженными странами”, — подчеркивается в заявлении. В нем также отмечается большая роль, которую сыграли африканцы и гаитяне в истории Кубы.

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Как сообщал УНН, посол США в Панаме Джон Фили подал в отставку после того, как американский президент Дональд Трамп назвал мигрантов из Гаити, Сальвадора и африканских стран людьми из “стран-помоек”.

Источник: УНН
Теги: США, Куба
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