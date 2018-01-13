Мировые цены на нефть за неделю выросли почти на 5%

КИЕВ. 13 января. УНН. Цены на нефть на торгах до пятницы достигли более чем трехлетнего максимума, и выросли в течение недели почти на 5%, на фоне снижения запасов нефти в США. Об этом УНН сообщает со ссылкой на MarketWatch.

Новость о том, что администрация президента США Дональда Трампа решила расширить санкции против Ирана и данные, показывающие первый недельный рост на нефтяных буровых установках США, не смогли повлиять на настроения на рынке.

Февральские фьючерсы WTI укрепились на 50 центов, или 0,8%, и составили в цене 64,30 долл. за баррель на Нью-йоркской торговой бирже. Прирост составил примерно 4,7% за неделю.

Мартовские фьючерсы на нефть марки Brent прибавили в цене 61 цент, или 0,9%, - до 69,87 долл. за баррель на бирже ICE, показав недельный рост примерно на 3,3%.

Показатели цен для обеих марок - WTI и Brent - были самыми высокими с начала декабря 2014 года.

"Показатели по нефти продолжают улучшаться с уменьшением запасов и спросом, который выглядит надежным. Добавить сюда некоторые геополитические проблемы, и цены (Brent - ред.) на уровне около 70 дол. оправданы. Фокус на улучшение предложения и спроса будет продолжаться на следующей неделе и позже", - считает аналитик по энергетике Edward Jones Брайан Янберг.

Он ожидает, что сокращение объемов производства Организации стран-экспортеров нефти и производителей из стран, не входящих в ОПЕК, будет "поддерживаться до середины года".

Напомним, Украина сократила добычу нефти на 4%.