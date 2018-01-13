На выборах президента в Чехии проголосовали уже две пятых избирателей

КИЕВ. 13 января. УНН. В Чехии стартует второй день выборов президента страны, по итогам предыдущего дня уже проголосовали две пятых избирателей. Об этом сообщает чешское издание Lidovky, передает УНН.

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"В пятницу примерно две пятых избирателей отдали свой голос. В общем, ожидается, что явка может составить около 60 процентов, как и пять лет назад", - говорится в сообщении.

Напомним, 12 января в Чехии стартовал первый тур президентских выборов.

В пятницу избирательные участки работали с 14:00 до 22:00 по местному времени. В субботу проголосовать можно с 8:00 до 14:00.

Предварительные итоги голосования, как ожидается, будут известны уже в субботу. Если один из кандидатов не наберет большинство голосов, пройдет второй тур, запланированный на 26-27 января.

Как сообщал УНН, в Праге активистка движения Femen ворвалась на избирательный участок в то время, когда там голосовал действующий президент страны Милош Земан.