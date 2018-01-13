Регистрация | Вход |
USD: 28,54 0,0909  EUR: 34,63 0,4517 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
суббота, 13 января 2018 18:17
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
КПВВ на Донбассе планируют обустроить в течение 3-4 месяцев - Грымчак
КПВВ на Донбассе планируют обустроить в течение 3-4 месяцев - Грымчак
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

WSJ: адвокат Трампа заплатил порноактрисе 130 тыс. долл. за молчание о связи с ним

WSJ: адвокат Трампа заплатил порноактрисе 130 тыс. долл. за молчание о связи с ним

Дональд Трамп

КИЕВ. 13 января. УНН. Адвокат президента США Дональда Трампа в 2016 году заплатил 130 тысяч долларов порноактрисе Стефани Клиффорд за молчание о вероятной связи с Д.Трампом. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом, сообщает The Wall Street Journal, передает УНН

Сообщается, что С.Клиффорд заплатили за месяц до выборов в 2016 году в рамках соглашения, которое запрещало ей публично разглашать информацию о возможной связи с Д.Трампом. Она якобы в личных разговорах рассказывала о связи с Д.Трампом после их знакомства в июле 2006 года на турнире по гольфу.

Адвокат Трампа Майкл Коэн в комментарии газете The Daily Beast заявил, что и Д.Трамп и С.Клиффорд отрицают существование связи между ними.

Напомним, ранее один из членов палаты представителей конгресса США Эл Грин анонсировал поднятие на следующей неделе вопроса об импичменте президента Дональда Трампа после его высказываний о мигрантах. 

Источник: УНН
Теги: США, Дональд Трамп
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.