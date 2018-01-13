WSJ: адвокат Трампа заплатил порноактрисе 130 тыс. долл. за молчание о связи с ним

КИЕВ. 13 января. УНН. Адвокат президента США Дональда Трампа в 2016 году заплатил 130 тысяч долларов порноактрисе Стефани Клиффорд за молчание о вероятной связи с Д.Трампом. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом, сообщает The Wall Street Journal, передает УНН.

Сообщается, что С.Клиффорд заплатили за месяц до выборов в 2016 году в рамках соглашения, которое запрещало ей публично разглашать информацию о возможной связи с Д.Трампом. Она якобы в личных разговорах рассказывала о связи с Д.Трампом после их знакомства в июле 2006 года на турнире по гольфу.

Адвокат Трампа Майкл Коэн в комментарии газете The Daily Beast заявил, что и Д.Трамп и С.Клиффорд отрицают существование связи между ними.

Напомним, ранее один из членов палаты представителей конгресса США Эл Грин анонсировал поднятие на следующей неделе вопроса об импичменте президента Дональда Трампа после его высказываний о мигрантах.