Евро рекордно укрепился на фоне ожиданий изменения политики ЕЦБ

КИЕВ. 13 января. УНН. Курс евро к доллару побил трехлетний рекорд накануне на фоне ожиданий, что Европейский центробанк согласует сокращение программы монетарных стимулов в Еврозоне, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

После прыжка на 0,72 процента днем ​​ранее евро в пятницу продолжил ралли с 1,21 процента роста.

Среди драйверов роста евро, в частности, успех коалиционных переговоров в Германии. Накануне 10-летние немецкие евробонды Bund подскочили до пятимесячного максимума. Кроме того, интересами инвесторов движет информация с ЕЦБ, который дал понять, что готовит прекращение программы сверхдешевых денег и постепенное повышение учетной ставки.

Европейский центробанк ранее анонсировал постепенное сворачивание программы количественного смягчения (QE), по которой учреждение скупало финансовые активы для денежных инъекций в экономику. Программа на 2,3 триллиона евро, по которой ЕЦБ тратил 60 миллиардов евро в месяц, сбавила обороты, регулятор в 2018 году планирует инвестировать в такие мероприятия не более 30 миллиардов евро в месяц. Инвесторы ожидают, что уже в сентябре 2018 года ЕЦБ откажется от негативных ставок и свернет количественное смягчение.

Напомним, мировые цены на нефть за неделю выросли почти на 5%.