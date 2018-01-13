Более 100 артистов стали невъездными в Украину из-за визита в оккупированный Крым

КИЕВ. 13 января. УНН. Почти 1500 иностранным гражданам, в том числе более сотни артистов и деятелей культуры, запрещен въезд в Украину из-за посещения оккупированной территории АР Крым. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

"Госпогранслужба продолжает системно принимать меры по выявлению и привлечению к ответственности лиц, посещавших временно оккупированную территорию АР Крым в нарушение установленного порядка. Только с начала года уже выявлено более 30 таких человек", - сообщили в ведомстве.

В частности, одну из нарушителей, гражданку России, остановили вчера в аэропорту "Киев". По данным пограничников, она планировала попасть в Украину, прилетев рейсом из Минска. Однако во время пограничного контроля выяснилось, что женщина незаконно посещала территорию временно оккупированного Крыма. Сейчас россиянке запрещен въезд в Украину сроком на 3 года, ее отправили обратным рейсом, указали в Госпогранслужбе.

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"Отметим, что в течение 2017 года составлены почти 2,3 тысячи админпротоколов за ст.204-2 КУоАП за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее. Кроме того, принято около 1500 решений о запрете въезда в Украину иностранным гражданам за такие нарушения, в том числе более сотни артистов и деятелей культуры", - отметили в ведомстве.

Также указано, что на сегодня по результатам мониторинга выделены более 810 человек, которые, возможно, находились на ВОТ АР Крым.

В соответствии с законодательством в случае нарушения иностранцами правил пересечения админграницы с АР Крым въезд в Украину им не разрешается и принимается решение о запрете въезда в Украину, добавили в Госпогранслужбе.

Напомним, США признали Украину для путешествий безопаснее, чем Россия.