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Врач Белого дома рассказал о здоровье Трампа

Врач Белого дома рассказал о здоровье Трампа

Дональд Трамп

КИЕВ. 13 января. УНН. Врач Белого дома Ронни Джексон сообщил, что у президента США Дональда Трампа великолепное состояние здоровья. Об этом сообщает Deutsche Welle, передает УНН.

Отмечено, что в пятницу Дональд Трамп прошел первое официальное медицинское обследование со времени его вступления в должность президента США. Обследование проводилось в военном госпитале имени Уолтера Рида под Вашингтоном.

По словам Ронни Джексона, оно прошло "исключительно хорошо". 

О самом осмотре было известно не много. По информации СМИ, врачи должны были проверить у президента кровь, сердце, легкие, пищеварительный тракт, двигательно-опорный аппарат, зрение и кожу. Психическое здоровье Д.Трампа не должны были обследовать.

Все подробности будут известны во вторник, 16 января.

Напомним, ранее сообщалось, что представители 54 африканских стран потребовали от президента США Дональда Трампа извиниться за слова о выходцах из "вонючих дыр" и взять их обратно. 

Источник: УНН
Теги: США, здоровье, Белый дом, Дональд Трамп
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