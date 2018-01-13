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Россия разместила в оккупированном Крыму новый дивизион С-400

Россия разместила в оккупированном Крыму новый дивизион С-400

КИЕВ. 13 января. УНН. Российская Федерация разместила в оккупированном Крыму новый дивизион зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф" для усиления противовоздушной обороны. Об этом сообщает РИА Новости, передает УНН.

Российский генерал-лейтенант Виктор Севостьянов вручил соответствующий приказ командиру зенитно-ракетного полка соединения противовоздушной обороны армии ВВС и ПВО Южного военного округа РФ.

Боевые расчеты зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф" заступили на дежурство по противовоздушной обороне на мысе Фиолент под Севастополем, пишет издание.

Источник в российских силовых структурах Крыма ранее сообщал, что новый дивизион в первую очередь будет контролировать воздушное пространство над Чонгаром и Армянском возле материковой Украины.

Напомним, в Министерстве обороны Украины заявили, что Россия манипулирует информацией и сознанием, заявляя, что со стороны Украины существует угроза жителям Крыма и на фоне этого наращивает межвидовое вооружение своей военной группировки на территории оккупированного полуострова.

Источник: УНН
Теги: Россия, Крым
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