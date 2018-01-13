В США в тюрьме умер один из лидеров Ку-клукс-клана

КИЕВ. 13 января. УНН. В США в тюрьме умер один из лидеров организации "Ку-клукс-клана" 60-х годов Эдгар Рей Киллен. Об этом сообщает ВВС Украина, передает УНН.

Э.Киллен отбывал тюремный срок по делу об убийстве трех борцов за права человека в штате Миссисипи, он умер в возрасте 92 лет.

Суд приговорил его к 60-летнему сроку в 2015 году, через 41 год после преступления, совершенного толпой расистов в 1964 году. Сам Э.Киллен, бывший баптистский священник, лично не принимал участия в убийстве, его осудили за организацию преступления.

В частности, в 1964 году молодые активисты Джеймс Чейни, Майкл Швернер и Эндрю Гудман были членами Конгресса расового равенства и добивались регистрации чернокожих избирателей в этом южном штате Америки. Их арестовали после того, как они посетили подожженную церковь, где учили чернокожих избирателей. Когда их освободили, они попали в засаду, устроенную членами Ку-клукс-клана. Их тела нашли через шесть недель - они были похоронены на сельскохозяйственных угодьях рядом с земляной плотиной.

Исчезновение активистов, а затем известие о расправе над ними шокировали США, ускорив принятие в 1964 году Билля о гражданских правах. Этот законодательный акт позволил федеральному правительству вмешиваться в дела штатов при необходимости защитить американцев от расовой дискриминации.

Напомним, 20 ноября 2017 года в США умер серийный убийца Чарльз Мэнсон.