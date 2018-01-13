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В Турции задержали второго подозреваемого в причастности к убийству посла РФ

В Турции задержали второго подозреваемого в причастности к убийству посла РФ

Андрей Карлов

КИЕВ. 13 января. УНН. Турецкая полиция задержала еще одного подозреваемого в причастности к убийству российского посла в Анкаре Андрея Карлова в 2016 году. Об этом сообщает Эхо Москвы, передает УНН.

Таким образом, турецкая полиция задержала уже второго за неделю подозреваемого в причастности к убийству российского посла. Его имя не сообщается, известно только, что это бывший сотрудник управления информационно-коммуникационных технологий Турции.

Напомним, 11 января в Турции арестовали "ключевого организатора" убийства посла А.Карлова

Подозреваемый уже был заключен в тюрьму за причастность к группировке FETO, теперь ему приписывается и "ключевая роль" в организации убийства посла.

Посол РФ в Турции Андрей Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года во время открытия фотовыставки в Анкаре.

Источник: УНН
Теги: Россия, убийство, задержание, посол, Турция
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